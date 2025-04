Vasco recua no fim. Assim, cede empate ao Melgar na Sul-Americana

Nesta 4ª feira, 2/4, o Vasco visitou o Melgar, em Arequipa, no Peru. O jogo no Estádio Monumental da UNSA valeu pela 1ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. O Vasco tinha a vitória nas mãos, vencia por 3 a 1 até os 30 do 2º tempo e conseguia anular o ímpeto do rival. Contudo, o treinador Fábio Carille tentou segurar a vantagem, tirando atacantes e colocando volantes e zagueiros. Levou pressão insana e chuveirinhos. Viu o Melgar arrancar o 3 a 3.

O Vasco saiu na frente com um golaço de Philippe Coutinho aos três minutos. Coutinho deu uma assistência genial para Vegetti fazer 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, Gregório Rodríguez descontou. No segundo tempo, Vegetti ampliou. Mas Castro (em gol reclamado pelos vascaínos) e Cabrera, este aos 44 minutos, deixaram tudo igual. Assim, Vasco e Melgar somam um ponto. Puerto Cabello (VEN) e Lanús (ARG), que jogam nesta 5ª feira, fecham a rodada do Grupo G.