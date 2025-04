Torcedor faz promessa até Manchester United conseguir sequência de vitórias

O mau momento do Manchester United na Inglaterra se estende com a mudança para o comando de Rúben Amorim, ainda nesta temporada. Assim, na tentativa de encerrar a frustração com o seu clube do coração, Frank Ilett fez uma promessa diferente. O torcedor publicou um vídeo em outubro do ano passado, no qual comunicou que deixaria seu cabelo crescer. A exigência para cortá-lo seria até os Diabos Vermelhos alcançarem cinco vitórias consecutivas.

No entanto, no próximo sábado (5), a promessa completará seis meses, e o time ainda não conseguiu emplacar essa sequência de triunfos. A última vez que o Manchester United engatou cinco resultados positivos na Inglaterra foi há mais de um ano. Mais especificamente entre janeiro e fevereiro do ano passado.