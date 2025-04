Ramón Díaz reconhece falhas em derrota: ‘Estou com raiva’

O Corinthians não começou bem na Sul-Americana. Com muitos erros na defesa e dificuldades no ataque, o Timão foi derrotado pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1, nesta quarta-feira (2), na Neo Química Arena, pela 1ª rodada da fase de grupos. Assim, o técnico Ramón Díaz reconheceu os problemas, mas pediu cautela e ressaltou que isso faz parte do processo de evolução.

ATUAÇÕES DO TIMÃO!