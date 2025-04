Mourinho aperta nariz de técnico do Galatasaray em clássico na Turquia

Treinador português provocou Okan Buruk após derrota na Copa da Turquia, gerando tensão após o apito final / Crédito: Jogada 10

José Mourinho protagonizou uma cena polêmica no fim do clássico entre Fenerbahçe e Galatasaray, nesta quarta-feira (2), pelas quartas de final da Copa da Turquia. O Galatasaray venceu por 2 a 1 e, enquanto seus jogadores e comissão técnica iam em direção à torcida para comemorar, Mourinho se aproximou do técnico rival, Okan Buruk, e apertou seu nariz. Buruk caiu no chão imediatamente, segurando o rosto, como se tivesse sofrido uma falta. LEIA MAIS: Fifa pode mudar sedes da Copa do Mundo 2030 sem aval dos anfitriões

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A transmissão não captou o momento ao vivo, e mostrou somente Buruk no chão com as mãos no rosto. Só depois, em uma repetição, foi possível ver Mourinho se aproximando e apertando o nariz do adversário. Após se levantar, Buruk tentou tirar satisfação com o português, mas foi contido pelos próprios jogadores e seguiu caminhando de volta ao centro do campo. Veja o lance polêmico protagonizado por José Mourinho: Jose Mourinho

