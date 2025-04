Laudo da CBF aponta restrição para clássicos em São Januário

Vasco quer receber o Flamengo, pela quinta rodada do Brasileirão, em seu estádio; Presidente do clube levanta possibilidade de torcida única

Um laudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) indicou que o estádio de São Januário não está apto a receber clássicos do futebol carioca, com exceção dos confrontos entre Vasco e Botafogo. A partida contra o Alvinegro é considerada de clima mais amistoso, o que justifica a liberação.

O presidente do Vasco, Pedrinho, porém, defende que o clube enfrente o Flamengo em seu próprio estádio. Além disso, levantou a possibilidade de realizar a partida com torcida única, algo inédito no futebol carioca.