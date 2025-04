Flick exalta vitória do Barcelona e classificação para a final da Copa do Rei

Hansi Flick comemorou a classificação para a final da Copa do Rei após mais uma vitória sobre o Atlético de Madrid no Metropolitano nesta quinta-feira (3). Depois do recente 4 a 2 pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona confirmou a grande fase, venceu por 1 a 0 e vai enfrentar o Real Madrid na decisão, no dia 26 de abril, em La Cartuja.

“Não é fácil vencer aqui duas vezes, mas conseguimos graças à mentalidade dos jogadores. Eles mostraram personalidade no segundo tempo, mesmo sendo jovens, e souberam manter a vantagem do primeiro tempo. No fim, soubemos nos defender bem em um duelo mais físico. A linha de quatro atrás esteve muito bem, mas foi um trabalho de todo o time”, destacou o treinador alemão.

Além disso, Flick ressaltou a importância do resultado.

“Estou muito feliz. O que mais me agrada é a coragem dos jogadores e o fato de sairmos daqui sem sofrer gols, o que não é nada fácil contra o Atlético, um dos melhores times da Espanha e da Europa”, disse.

Barcelona na briga por títulos

Além de confirmar a vaga na final da Copa do Rei, o Barcelona também está na briga por outros títulos. Classificado para a final da Copa do Rei, o torneio mata-mata de maior relevância no futebol espanhol, o Barça também está classificado para as quartas de final da Champions e é o líder isolado de LaLiga, com somente mais nove jogos pela frente. Assim, sobre a rotina intensa, Flick reforçou o comprometimento do elenco.