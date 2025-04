Deportivo Táchira x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo, nesta quinta-feira (3), às 21h30, no Estádio Pueblo Nuevo pela primeira rodada do grupo C da Libertadores

Com desfalques, o Flamengo vai fazer sua estreia na Libertadores, nesta quinta-feira (3), às 21h30, contra o Deportivo Táchira pela primeira rodada do grupo C da competição, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. Mesmo com ausências, o Rubro-Negro é favorito contra os venezuelanos e busca manter sua longa invencibilidade sob o comando do técnico Filipe Luís. No entanto, a equipe comandada por Edgar Pérez também faz boa campanha pelo Campeonato Venezuelano.

Como chega o Deportivo Táchira

O Deportivo Táchira chega para o confronto sólido. No ano passado, o destaque da campanha de classificação para Libertadores foi a invencibilidade de 13 jogos no Torneio Clausura. Aliás, o goleiro Jesús Camargo, o meia Maurice Cova e o lateral-direito Roberto Rosales seguem como destaques da equipe para esta temporada.

Na atual edição da liga venezuelana, Los Aurinegros, afinal, dividem a liderança do Apertura com outras três equipes, todas com 18 pontos em nove jogos até o momento. São cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota até aqui, com 12 gols e apenas seis. Quanto à escalação, o técnico Edgar Pérez não possui desfalques e deve manter o time que vem atuando.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo retém uma das maiores invencibilidades do futebol brasileiro em 2025. Apesar disso, o Rubro-Negro tenta superar o retrospecto recente ruim em estreias na Libertadores. Em 2023, a equipe carioca, afinal, perdeu para o Aucas, e no ano passado empatou com o Millonarios. No entanto, o clube tem histórico bem favorável contra equipes venezuelanas.

Para o duelo desta quinta-feira, o técnico Filipe Luís tem muitos desfalques. O zagueiro Danilo, o lateral-direito Wesley, os meio-campistas Gerson e Arrascaeta, e o atacante Gonzalo Plata não viajaram com o elenco para Venezuela. Todos com problemas físicos e precisam de recuperação. Plata e Wesley, aliás, serão preservados por conta do desgaste físico. O treinador do Flamengo ainda não pode contar com a presença de Pedro, que deve voltar pela segunda rodada da competição.