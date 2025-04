Coutinho diz que altitude atrapalhou o Vasco: ‘Sofremos’

Cruz-Maltino empatou com o Melgar em 3 a 3, nesta quarta-feira (2), em Arequipa, no Peru; time carioca chegou a abrir 3 a 1 no placar / Crédito: Jogada 10

Philippe Coutinho abriu o placar para o Vasco com um golaço nesta quarta-feira (2), mas o Cruz-Maltino iniciou sua caminhada na Copa Sul-Americana 2025 com um empate frustrante diante do Melgar, no Peru. Afinal, a equipe carioca chegou a abrir 3 a 1 no placar e parecia encaminhar uma vitória importante fora de casa, mas sofreu dois gols na reta final do segundo tempo. Assim, o camisa 11 analisou o resultado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Um ponto que fica com gosto de derrota, pois ganhávamos por 3 a 1 e parecia que o jogo estava controlado. Mas é o início de tudo e temos que colocar a cabeça no lugar e seguir fazendo um bom trabalho”, comentou. “O jogo foi difícil. Jogar aqui é duro. A altitude atrapalha bastante e sofremos com isso. O jogo estava controlado, mas a gente acabou recuando e chamamos eles para o nosso campo. Eles começaram a jogar bola na área desde o primeiro tempo e fizeram dois gols no final. Acho que houve falta no segundo gol, mas agora não adianta falar nada, é se preparar para os próximos jogos”, analisou Coutinho. Logo aos dois minutos de jogo, o meia driblou o marcador e bateu de chapa no ângulo para abrir o placar com um golaço. Mas Philippe Coutinho destacou que o importante era a vitória do Vasco.