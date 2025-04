City não vacila diante do Leicester e assume o 4º lugar no Inglês

Mas o Manchester City pode perder a posição para o Chelsea, que ainda joga nesta 5ª-feira contra o Tottenham. Atualmente, os Blues têm 49 pontos e, vencendo, voltam ao Top 4. Já o Leicester está em penúltimo lugar, com 17 pontos, 12 atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento. Um novo rebaixamento é iminente para o campeão inglês de 2015/16.

Atual tetracampeão, mas dono de campanha muito irregular na edição 2024/25 do Campeonato Inglês, o Manchester City obteve importante vitória nesta 4ª-feira, 2/4, pela 30ª rodada. Afinal, ao bater o Leicester por 2 a 0 em seu estádio, Etihad, foi aos 51 pontos. Assim, assumiu provisoriamente o 4º lugar da Premier League (zona da Champions). Grealish e Marmoush, ambos no primeiro tempo, fizeram os gols dos Citizens. O treinador Guardiola, suspenso por acúmulo de cartões, viu o jogo das tribunas.

Como o Manchester City bateu o Leicester

Como era de se esperar, o City sobrou em campo. E os números indicaram isso. Afinal, no jogo, os Citizens tiveram 74% de posse e 16 a 1 nas finalizações. Aliás, o único chute a gol dos visitantes foi fora do alvo, o que fez do goleiro Ederson se tornar um espectador privilegiado da partida.

A vitória, apesar do placar relativamente magro, foi muito tranquila. Logo aos dois minutos, Grealish concluiu um cruzamento perfeito do brasileiro Savinho para fazer 1 a 0. O time da casa seguiu martelando e fez o segundo gol. Após levantamento na área, o goleiro dinamarquês Hermansen bateu cabeça com o zagueiro Faes (sósia do brasileiro David Luiz) e Marmoush ficou com a sobra, chutando com força para o gol e ampliando para 2 a 0, aos 29 minutos.

Para sorte do frágil Leicester, o City diminuiu o ritmo. E como o rival nada fazia no ataque, o jogo caminhou no segundo tempo para um tranquilo triunfo por 2 a 0.

Campeonato Inglês (30ª rodada)

Terça-feira (1/4)

Arsenal 2×1 Fulham

Wolverhampton 1×0 West Ham

Nottingham Forest 1×0 Manchester United

Quarta-feira (2/4)

Manchester City 2×0 Leicester –

Brighton x Aston Villa

Bournemouth x Ipswich

Southampton x Crystal Palace

Newcastle x Brentford

Liverpool x Everton

Quinta-feira (3/4)

Chelsea x Tottenham – 16h