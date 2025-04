Chelsea x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico londrino no Stamford Bridge é válido pela 30ª rodada da Premier League 2024/25

Dia de clássico na Premier League. Nesta quinta-feira (3), Chelsea e Tottenham se enfrentam às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, no dérbi londrino válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).