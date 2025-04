A bola pune! Botafogo perde para a La U na estreia pela Libertadores

O resultado deixa o atual campeão da Libertadores sob pressão no Grupo A. Precisa “sim ou sim” vencer o Carabobo (VEN), na terça-feira (8), no Colosso do Subúrbio. Já a La U, vice-líder, visita o ponteiro Estudiantes, em La Plata, na Argentina, na mesma data.

A obrigação da vitória era do Botafogo. Não importa se o encontro com a Universidad de Chile é no Estádio Nacional, como nesta quarta-feira (2), no Nilton Santos ou em Júpiter. Mas o Glorioso parecia sem noção desta imperatividade. Tanto que conseguiu perder para a limitada La U por 1 a 0, na estreia nesta edição da Copa Libertadores.

Botafogo, de novo, dominante

O Botafogo, na condição de atual campeão, tomou conta do jogo e ficou com a bola. Na defesa, somente um vacilo que resultou em um disparo para fora dos chilenos. Nos demais minutos, Glorioso fez a bola girar com qualidade. Só que… A finalização parece ser um problema. Jesus, Martins e Santi tiveram chances, mas não conseguiram tirar o zero do placar. Assim como no clássico contra o Palmeiras, no último domingo (30), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, ficou aquele gostinho de um placar favorável que escapou.

Deu ruim

Sem objetividade e com uma nítida queda, o Botafogo foi castigado em um lance. A Universidad de Chile achou um contra-ataque. Guerra, então, repassou a bola para Di Torio, ex-Paranaense, vencer John e abrir o placar. O técnico Renato Paiva mudou o Glorioso, ganhou velocidade, mas Artur fez o favor de desperdiçar três ataques importantes para a Estrela Solitária. Aí, meu filho, complica. Não há padrão técnico que resolva. O time chileno, inferior, foi mais preciso no ataque e ganhou a partida. No fim, Jesus ainda perdeu a cabeça e foi expulso. Todo errado o conjunto alvinegro.

UNIVERSIDAD DE CHILE 1×0 BOTAFOGO

Primeira rodada do Grupo A da Copa Libertadores

Local: Estádio Nacional, em Santiago (CHL)

Data e hora: 2 de abril de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Gols: Di Yorio, 14’/2ºT (1-0)

UNIVERSIDAD DE CHILE: Castellón; Ramírez, Calderón, Zaldivia; Hormazabal, Díaz (Montes, 28’/2ºT), Aranguíz, Altamirano (Guerra, Intervalo) e Sepúlveda (Castro, 45’/2ºT); Di Yorio (Contreras, 35’/2ºT) e Fernández (Poblete, Intervalo). Técnico: Gustavo Álvarez

BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Jair e Telles; Gregore, Freitas (Allan, 35’/2ºT) e De Paula (Elias, 15’/2ºT); Martins (Artur, 15’/2ºT), Santi (Jeffinho, Artur, 26’/2ºT) e Jesus. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Martin Soppi (URU) e Agustin Berisso (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Cartão Amarelo: Fernández, Sepúlveda, Aránguiz, Guerra (UNI); De Paula, Gregore, Jeffinho, Jesus (BOT)

Cartão Vermelho: Jesus, 50’/2ºT (BOT)

