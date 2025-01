Gabigol fala sobre retorno à Seleção e afirma que barrou Tite no Cruzeiro

O Cruzeiro apresentou Gabigol com uma grande festa no Mineirão neste sábado (04). Após ser recepcionado por mais de 45 mil cruzeirenses, o atacante concedeu a sua primeira entrevista coletiva com a camisa do Cabuloso. Nela, o novo reforço do clube destacou a recepção que teve e também que sempre se imaginou com a camisa azul.

“Isso já era para ter acontecido antes. Eu sempre me enxerguei jogando no Cruzeiro. É uma torcida imensa, que sempre lota os estádios. Também tem uma camisa linda, que sempre me chamou a atenção”, afirmou.