Cruzeiro apresenta Gabigol e outros reforços em Mineirão lotado: "Clube imenso"

O Cruzeiro reservou uma manhã especial para seus torcedores. Com muita festa no estádio do Mineirão, com mais de 40 mil presentes, o clube mineiro celebrou a chegada de seus reforços para a temporada 2025: os atacantes Gabigol e Dudu, o volante Christian, os meias Eduardo e Rodriguinho, e o lateral-direito Fagner.

"Muito obrigado a todos, ao Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF), sempre foi muito leal desde a primeira conversa, um cara adorável. A partir do momento que uma pessoa me trata bem, trata minha família bem, eu sempre vou dar a vida. Prometo muito empenho e trabalho, ser leal. Sem trabalho, não há vitórias. Tudo que conquistei não foi tirando foto. Estou chegando a um clube imenso", destacou Gabigol.