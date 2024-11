Luiz Henrique celebra título do Botafogo e destaca: ‘Tentaram me parar’

Craque da Libertadores, atacante abriu o placar e sofreu pênalti na vitória por 3 a 1 do Glorioso sobre o Atlético, no Monumental de Núñez

“Eu disse na minha primeira entrevista que o Botafogo necessita estar no topo. É um clube que está trabalhando muito, se empenha muito, e minha palavra é só gratidão. Muitas pessoas tentaram me parar, mas Deus está comigo, minha família está comigo, e tenho que seguir com esse foco, pé no chão, porque tem mais”, destacou.

Aos 34 minutos, Luiz Henrique abriu o placar na primeira vez que o Botafogo saiu para jogar. Marlon Freitas chutou, a bola bateu em Júnior Alonso e sobrou limpa para o camisa 7, que emendou de primeira por baixo de Everson.

Depois de conquistar a América, o Botafogo, aliás, tem a oportunidade de faturar o título do Brasileirão ainda na próxima semana. O Glorioso enfrenta o Internacional na quarta-feira (4), no Beira-Rio , pela 37ª rodada da competição. Caso vença e o Palmeiras perca para o Cruzeiro, pode soltar mais um grito na semana.