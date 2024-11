Rafael Paiva cobra mais competitividade do Vasco e pede desculpas ao torcedor

Cruz-Maltino é facilmente derrotado pelo Botafogo em clássico pela 32ª rodada do Brasileirão, no estádio Nilton Santos, e técnico manda recado

O Vasco fez uma atuação para esquecer e foi facilmente dominado pelo Botafogo no clássico desta terça-feira (05), pela 32ª rodada do Brasileirão, no estádio Nilton Santos. Com a derrota por 3 a 0, a briga por uma vaga na Libertadores se distanciou ainda mais.

O Cruz-Maltino sofreu dois gols em apenas 15 minutos e, em seguida, viu o Botafogo administrar o placar. No segundo tempo, Júnior Santos ampliou a vantagem. O técnico Rafael Paiva pediu desculpas aos torcedores e falou sobre a necessidade de competir mais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais: Galdames analisa erros do Vasco e lamenta derrota em clássico