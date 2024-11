Presidente do Corinthians garante Yuri Alberto, nega oferta a Gabigol e descarta virar SAF

Presidente do Timão quer a permanência do artilheiro para a próxima temporada e não pensa mais no assunto Gabigol

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, garantiu Yuri Alberto para 2025 e tranquilizou a torcida do Timão. Afinal, o atacante, recentemente, não havia garantido permanência ao revelar propostas do futebol europeu. O mandatário do clube paulista descartou Gabigol, que está em fim de contrato com o Flamengo.

Durante participação no podcast “Poropopod”, Augusto Melo elogiou Yuri Alberto, que é o artilheiro do Timão na temporada, com 25 gols em 52 jogos. O presidente destacou que pretende mantê-lo no ano que vem.