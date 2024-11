Galdames analisa erros do Vasco e lamenta derrota em clássico

Cruz-Maltino sofreu dois gols em 10 minutos, não conseguiu ameaçar o Botafogo e foi derrotado em duelo pela 32ª rodada do Brasileirão

O Vasco teve uma terça-feira (05) para esquecer, sendo superado pelo Botafogo por 3 a 0 no clássico realizado no estádio Nilton Santos, válido pela 32ª rodada do Brasileirão. A equipe ainda segue na briga por uma vaga na Libertadores, mas precisa fazer uma campanha perfeita na reta final.

Desse modo, ao final do clássico, o volante Galdames reconheceu os erros cometidos pelo Vasco. Ele entrou no decorrer do segundo tempo, substituindo Payet, quando o placar já marcava 2 a 0.

“Acho que essa displicência contra a equipe que lidera a tabela não pode ser cometida. Não podemos começar assim, nos primeiros 15 minutos. Em 10 minutos, tomamos dois gols e depois veio a expulsão. São erros que não podemos cometer”, disse Galdames.