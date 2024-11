Flamengo busca ampliar domínio sobre o Cruzeiro fora de casa

Depois da final pela Copa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Cruzeiro, às 21h, no Independência, pela 32ª rodada da competição nacional. Para tentar manter a boa fase e seguir na luta pela permanência do G4, o clube também se apoia no bom rendimento em terras mineiras.

A última derrota do Flamengo aconteceu em 2015, quando sofreu uma derrota por 1 a 0 também pelo Brasileirão, com gol do zagueiro Manoel, que hoje está no Fluminense. Assim, o Rubro-Negro não perde para o Cruzeiro como visitante há mais de nove anos. Desde então, são sete partidas com mando do clube celeste, com cinco triunfos dos cariocas e dois empates.