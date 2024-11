Allan comemora vitória do Botafogo: ‘Importante vencer depois de Montevidéu’

Volante alvinegro foi acionado no segundo tempo e participou da vitória. Triunfo coloca seis pontos à frente do Palmeiras na briga pelo título

O volante Allan comemorou a vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Vasco, nesta terça-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi acionado por Artur Jorge no segundo tempo e participou do triunfo, auxiliando na marcação e na distribuição de jogo. Após a partida, ele vibrou com o resultado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Era importante entrar, jogar bem e vencer depois do jogo em Montevidéu, mostrar que o time está focado e quer brigar pelo título. Demonstrar ao torcedor que temos grande equipe, grande elenco, grande grupo, que merece esse momento que a gente está vivendo”, afirmou o volante, à “Botafogo TV”.