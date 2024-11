Weverton admite erro em segundo gol do Corinthians: ‘Campo muito rápido’

Goleiro falhou no gol marcado por Yuri Alberto, mas dividiu responsabilidade da derrota com restante dos companheiros

O Palmeiras perdeu para o Corinthians por 2 a 0 nesta segunda-feira (04/11), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão não teve uma noite boa em Itaquera durante os 90 minutos. Principalmente, o goleiro Weverton, que falhou no segundo gol do Alvinegro, marcado por Yuri Alberto.

Aos 11 minutos do segundo tempo, o goleiro tentou cortar um lançamento durante contra-ataque, mas errou a passada e perdeu o tempo de bola. Assim, o gol ficou livre para Yuri Alberto marcar. Após a partida, o arqueiro ressaltou que a bola corre mais rápido na Neo Química Arena, o que acabou confundindo o jogador naquele momento.