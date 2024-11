Vasco mantém conversa com empresas de fornecedor de material esportivo

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, em publicação nesta terça-feira (5), o clube conversa com as marcas, incluindo a própria Kappa, visando uma valorização no contrato. A atual empresa fornecedora (desde 2020) vê a parceria de longa data com o Vasco, além da liberdade de criação e peças exclusivas, como aspectos importantes para seguir no clube.

Mesmo que com contrato válido até maio de 2025 com a Kappa, o Vasco recebeu sondagens de outras marcas para fornecedor de material esportivo. A estadunidense Nike e a japonesa Mizuno seriam duas destas empresas.

A Nike atualmente patrocina apenas o Corinthians no Brasil. Ainda assim, a imensa e apaixonada torcida do Vasco pode ser um atrativo à marca estadunidense. A proximidade com a Copa do Mundo de 2026, que tem os Estados Unidos como uma das três sedes, também entra na conta, já que a Nike visa ampliar sua força global.

A Mizuno, por sua vez, segue crescendo e ampliando sua marca no cenário mundial. Afinal, além de Sérgio Ramos, ex-zagueiro do Real Madrid, a empresa agora patrocina exclusivamente o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo. Ainda de acordo com Pedrosa, a empresa japonesa vê com bons olhos a entrada de vez no mercado brasileiro.