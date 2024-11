Stuttgart x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pelo complemento da quarta rodada da primeira fase da Champions League, o Stuttgart recebe a Atalanta nesta quarta-feira (6). A bola vai rolar às 17h (horário de Brasília), na Alemanha.

Onde assistir: A Max transmite a partida

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As duas equipes estão no meio da tabela de classificação. Os alemães somam quatro pontos, enquanto a Atalanta tem cinco. Vale lembrar que a Champions League começa com 36 times, e cada um deles disputa oito jogos, em formato de pontos corridos. Os oito primeiros se classificam diretamente para as oitavas de final, enquanto os clubes que ficarem do nono ao 24º lugar disputarão uma repescagem, de onde sairão as outras oito equipes classificadas para as oitavas.