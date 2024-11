Sem acordo no Allianz, Santos vai encerrar 2024 atuando na Vila Belmiro

Peixe enfrentará o CRB no dia 17 de novembro, às 16h, em sua casa; no entanto, tentou transferir a partida para o estádio do Palmeiras

O Allianz não poderá sediar o jogo entre Santos e CRB porque receberá shows da banda Linkin Park nos dias 15 e 16 de novembro. Com a partida do Santos marcada para o dia seguinte, não haverá tempo hábil para desmontar toda a estrutura.

A diretoria do Santos se reuniu na tarde desta segunda-feira com a Federação Paulista de Futebol, a WTorre e o Palmeiras, que já havia aceitado ceder o estádio para o Peixe.

Além disso, a Viva Sorte, detentora dos naming rights da Vila, quer que o último jogo do Santos em 2024 aconteça na tradicional casa do clube. A diretoria já busca um novo local para mandar suas partidas em 2025, quando a Vila deve fechar para reformas.

Assim, o Peixe enfrentará a equipe de Alagoas às 16h (de Brasília) no dia 17 de novembro. Antes disso, a equipe comandada por Fábio Carille jogará contra o Coritiba no Couto Pereira. Na última rodada, o compromisso será contra o Sport, na Ilha do Retiro, no dia 24.

