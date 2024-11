Presidente do Corinthians garante Hugo Souza no clube e critica o Flamengo

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, voltou a falar sobre Hugo Souza e a permanência do goleiro no clube paulista. Ele afirmou que tudo está resolvido e garantiu que o atleta será adquirido junto ao Flamengo, que detém seus direitos.

Além disso, Augusto Melo comentou sobre o transfer ban que o Corinthians sofreu devido a uma dívida com o defensor Balbuena, que impede o clube de contratar e inscrever novos jogadores. Por fim, o dirigente criticou a postura do Flamengo em relação à situação de Hugo.

