Neymar, do Al-Hilal, descreve nova lesão: ‘cãibra, só que muito forte’

Atleta afirma que espera não ser nada demais, mas passará por exames para saber a gravidade do incômodo na coxa direita

Na partida diante do Esteghlal, pela Champions League da Ásia, Neymar sentiu dores na coxa direita e deixou o gramado, algo que preocupou a torcida do Al-Hilal. No entanto, o camisa 10 afirmou que espera não ser nada grave e descreveu o que sentiu na região: “como se fosse uma cãibra, só que muito forte”.

“Senti como se fosse uma câibra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada de mais. É normal, após um ano, acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar”, disse.

Vale lembrar que o brasileiro tem, aos poucos, voltado a atuar pelo time da Arábia Saudita. Ele ficou mais de um ano longe dos gramados por causa de uma ruptura de ligamentos do joelho esquerdo. No confronto desta segunda-feira (4), o atacante entrou aos 12 da etapa final e saiu aos 39, com um incômodo na coxa direita.