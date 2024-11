Mirassol bate o Coritiba e segue vivo na luta pelo título

O Mirassol venceu o Coritiba por 4 a 1 na noite desta terça-feira (5), no Estádio Campos Maia, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do importante triunfo em casa foram de Fernandinho, Dellatorre, Júnior Brumado (contra) e Luiz Otávio.

Com isso, o Leão Caipira segue firme na luta pelo título e também pelo acesso à elite do Brasileirão, ocupando a terceira colocação e somando 62 pontos. Por outro lado, o Coxa segue na 10ª posição, com 50 pontos conquistados até aqui.

Mirassol 4×1 Coritiba

Os donos da casa abriram o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com Fernandinho. O atacante recebeu de Iury Castilho na entrada da área e, assim, bateu com categoria, sem chances para o goleiro. Aos 30, os visitantes ficaram com um jogador a menos após a expulsão do volante Vini Paulista, que deu um pisão no adversário.