Meio-campista ex-Porto reage à advertência de forma inusitada na MLS

O meio-campista Hector Herrera, do Houston Dynamo, se tornou protagonista de um lance incomum na MLS. Isso porque após cometer falta no adversário, do Seattle Sounders, recebeu o cartão amarelo e cuspiu no árbitro.

O jogador mexicano foi responsável por entrada forte em um adversário aos 20 minutos da segunda etapa. Com isso, recebeu advertência pela falta e depois encarou o juíz e cuspiu em sua direção. Posteriormente, o VAR interveio, pois o árbitro estava de costas quando o agressor teve a atitude indisciplinar. Depois da revisão, Héctor foi expulso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No momento em que cometeu a falta, as equipes empatavam em 0 a 0 em duelo pela MLS. Em seguida, tanto o Dínamo Houston e o Seattle Sounders marcaram um gol. Até que a decisão foi para os pênaltis e o time de Seattle venceu por 6 a 7, no segundo jogo da primeira rodada dos play-offs da Conferência Oeste.