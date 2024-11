Liverpool goleia Leverkusen e assume liderança isolada da Champions

Com direito a hat-trick de Luis Díaz em Anfield, Reds seguem com 100% de aproveitamento nesta fase de liga da competição

Além disso, a vitória nesta terça-feira confirmou o grande momento do Liverpool na temporada. Ao todo, são 14 vitórias em 16 jogos e as lideranças isoladas da Premier League e Champions.

Segue o líder. Com 100% de aproveitamento neste novo formato da Champions, o Liverpool goleou o Bayer Leverkusen por 4 a 0, nesta terça-feira (5), e assumiu a liderança isolada da fase de liga da principal competição de clubes do planeta. O grande destaque da partida foi o colombiano Luis Díaz, que anotou um hat-trick no segundo tempo, enquanto Gakpo completou o triunfo em Anfield. Assim, a grande atuação, principalmente na segunda etapa, confirmou a quarta vitória do time comandado pelo técnico Arne Slot, em quatro rodadas.

Por outro lado, o Leverkusen perdeu a invencibilidade nesta fase de liga da Champions e caiu para a 11ª posição, com sete pontos, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata. A derrota para o Liverpool, fora de casa, foi apenas a segunda do time alemão na temporada.

Liverpool x Bayer Leverkusen

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado. O Leverkusen surpreendeu os donos da casa e teve mais posse de bola. O Liverpool, por sua vez, teve mais finalizações no gol. No entanto, nenhum dos dois times teve grandes chances de balançar a rede e foram para o vestiário com o placar zerado.