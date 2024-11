Kaio Jorge revela história inusitada para ficar com a camisa 9 do Cruzeiro

Ao saber do contato do clube, atacante quis saber quais camisas estavam disponíveis; ele precisou dialogar com argentino para ficar com a '9'

Kaio Jorge chegou ao Cruzeiro na janela de transferências do meio do ano e assumiu a camisa 9. No entanto, ela já tinha um dono: Juan Dineno. Essa história nunca havia sido revelada, mas agora o atacante resolveu contar como tudo aconteceu.

Logo após receber o primeiro contato da diretoria da Raposa, Kaio pediu aos empresários a lista de números disponíveis. A resposta foi que o clube queria lhe dar a camisa 9, mas precisaria antes conversar com o “antigo dono”.

“Assim que fiquei sabendo do interesse do Cruzeiro, perguntei quais números estavam disponíveis. Eles me disseram que queriam me dar a 9, mas precisavam conversar com o Dinenno primeiro, para ver se ele teria algum problema”, contou em entrevista ao Jornal O Tempo.