Inter de Milão x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, pela 4ª rodada do torneio continental

Na sequência do novo formato da Champions League, Inter de Milão e Arsenal medem forças nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, na Itália, pela 4ª rodada. Assim, as equipes têm campanhas semelhantes, no momento, com duas vitórias e um empate nas primeiras três partidas do torneio.

Dessa forma, os donos de casa iniciaram muito bem a temporada, com 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, até o momento. Os Gunners, por sua vez, perderam para o Newcastle por 1 a 0, pela 10ª rodada da Premier League e buscam se recuperar na temporada.