Grêmio traça novo planejamento a partir de duelo com o Cruzeiro

O Grêmio já passou a traçar um planejamento alternativo para o confronto contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o duelo inicialmente programado para 24 de novembro deve sofrer alteração pela presença da Raposa na decisão da Sul-Americana, marcada para um dia antes do jogo com o Imortal. A tendência é a de que a partida passe para o dia 27 de novembro. No entanto, a CBF ainda não anunciou a modificação.

Com esta mudança de cenário, o Tricolor Gaúcho deve ter um intervalo de 12 dias entre seus próximos dois compromissos. Isso porque enfrenta o Palmeiras, na próxima sexta-feira (8), no Allianz Parque. Na sequência, medirá forças com o Juventude, no dia 20.

A Série A, aliás, também vai passar por uma nova paralisação devido à data-Fifa. Por outro lado, os últimos quatro jogos do Grêmio no Brasileirão representarão uma maratona, já que o time terá um intervalo médio de três dias entre as partidas.