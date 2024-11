Flamengo se manifesta sobre operação contra Bruno Henrique por manipulação

O Flamengo se manifestou oficialmente sobre uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (5), que investiga Bruno Henrique por envolvimento em manipulação de jogos. Seguindo a presunção de inocência, o Rubro-Negro optou por manter o atacante no planejamento da equipe para os duelos do Brasileirão e da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. Em contrapartida, o clube reforçou seu compromisso com as autoridades.

Bruno Henrique se tornou suspeita de ter tomado cartão amarelo para beneficiar apostadores, na derrota do Flamengo para o Santos, no dia 1 de novembro de 2023, pelo Brasileirão.

Nota oficial do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento, nesta data, da existência de uma investigação, ainda em curso, versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas.