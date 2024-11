Fifa divulga série de regras do novo Mundial de Clubes 2025

Entidade máxima do futebol anuncia critérios do torneio, que será disputado entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano

A Fifa divulgou, nesta terça-feira (5), uma série de regras para o Mundial de Clubes de 2025. Sendo assim, a entidade máxima do futebol mundial definiu critérios de desempate e cartões, assim como o número de jogadores inscritos por clube. Vale citar que a competição acontece entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano.

Dessa forma, as 32 equipes ficarão divididas em oito grupos de quatro. Ainda de acordo com o comunicado, a Fifa “dividirá as equipes em grupos semeando e sorteando em público no sorteio, ao mesmo tempo em que pratica atividades esportivas e fatores geográficos em consideração, tanto quanto possível”. A data para conhecer os grupos ainda não está definida.

Além disso, a entidade colocou o confronto direto como primeiro critério de desempate na fase de grupos, seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados. Segundo o regulamento, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para o mata-mata, a partir das oitavas de final (que pode haver prorrogação e disputa de pênaltis).