Estrela Vermelha x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O Estrela Vermelha faz um péssimo início de Champions e ainda não somou pontos na competição. Até o momento, foram três jogos e três derrotas, para Benfica, Inter de Milão e Monaco. Dessa maneira, uma vitória sobre o Barcelona é fundamental para manter a equipe com chances de brigar, ao menos, por uma vaga nos playoffs do mata-mata.

Por outro lado, o Barça vive um grande momento na temporada sob o comando do técnico Hansi Flick. Isto porque, além de liderar o Campeonato Espanhol com folga, o clube catalão colecionou goleadas por 4 a 0 sobre o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, além de ter vencido o Bayern de Munique por 4 a 1, nesta fase de liga da Champions.

Apesar do rendimento ruim na Champions, a equipe é líder isolada do Campeonato Sérvio, com 37 pontos em 13 partidas.

Assim, o Barcelona está na 10ª posição da Champions, com seis pontos em três jogos.

Por fim, os culés seguem com os desfalques do goleiro Ter Stegen, os zagueiros Araújo, Eric Garcia e Christensen, o meio-campista Bernal e o atacante Ferran Torres, todos no departamento médico do clube.