Emiliano Díaz enaltece elenco do Corinthians após vitória no Dérbi

“Tenho um grupo com dois ovos grandes. Pra jogar 31 rodadas na zona de rebaixamento e chegar em duas semifinais, temos que tirar o chápeu. Isso que me deixa tranquilo, porque eles vão brigar por tudo até onde der. Porém, quando chega a turbulência, estamos muito fechados. Estou orgulhoso do grupos que temos”, ressaltou.

O alívio e o bom momento no campeonato, com três vitórias consecutivas, pôde ser visto na coletiva após a partida, que foi comandada pelo auxiliar técnico, Emiliano Díaz, filho de Ramón Díaz, que exaltou o elenco corinhtiano.

O Corinthians viu a sua situação melhor no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (04), o Timão venceu o dérbi contra o Palmeiras por 2 a 0 e subiu para 13ª posição, abrindo quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento. Além de se reabilitar após a eliminação na semifiinal da Sul-americana, na última quinta-feira (31).

O triunfo encerrou um jejum de três anos do Corinthians sem vencer o rival. Díaz festejou o feito, muito pelas cobranças vindas ao elenco, já que a comissão possui um aproveitamento muito positivo em clássicos, dada a origem da família no futebol, vinda do River Plate.

“Toda a comissão tem 89% de vitórias em clássicos ao redor do mundo. Para nós é normal. Mas é um jogo importante, porque fazia três anos que o Corinthians não ganhava. E este grupo era castigado por conta dos anteriores. Fico muito contente pelo grupo. Nós estamos acostumados com clássicos, porque nascemos em um clube que é o clássico mais importante do mundo. Então estamos muitos felizes porque pudermos dar uma alegria muito grande ao torcedor e a todo o grupo”, destacou.

Por fim, o auxiliar técnico revelou que a dupla recusou uma proposta com um salário três vezes maior da seleção da Arábia Saudita na última semana. Entretanto, decidiram permanecer por se sentirem felizes no Timão.