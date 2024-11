Em Brasília, presidente do Santos tem reunião sobre o CT Rei Pelé

A negociação com o Governo Federal para a regularização do centro de treinamento segue avançando

Nesta terça-feira (5), Marcelo Teixeira, presidente do Santos, esteve em Brasília para negociar com o Governo Federal a regularização da área do CT Rei Pelé, localizado na Baixada Santista. O dirigente estava acompanhado do assessor especial da presidência, Júnior Bozzella.

O encontro foi com representantes da SPU (Secretaria de Patrimônio da União) e do Ministério do Esporte. Durante a primeira conversa, os representantes do clube foram recebidos pelo secretário-executivo Lúcio de Andrade e pela diretora do Departamento de Destinação de Imóveis, Cassandra Maroni Nunes.

Já no segundo compromisso, se reuniram com o secretário-executivo Diego Galdino de Araújo e falaram sobre projetos da Lei de Incentivo ao Esporte. Além disso, os dirigentes entregaram uma camisa oficial do Peixe e posaram para fotos.