Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Alerta de jogão! Cruzeiro e Flamengo fazem embate, nesta quarta-feira, às 21h, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida reúne duas equipes que estão focadas em outras competições, mas que ainda olham para cima no Brasileirão. O Rubro-Negro está na quarta posição, com 55 pontos (até o momento, pois pode perder para o Inter), enquanto a Raposa ocupa a oitava colocação, com 44 somados. O Cruzeiro se classificou para a final da Sul-Americana e tem como principal objetivo fechar o ano com o troféu continental. Do outro lado, o Flamengo, por sua vez, briga pelo título da Copa do Brasil e foca em sua grande prioridade no momento. Onde assistir A partida entre Cruzeiro e Flamengo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, terá transmissão do Premiere.

Como chega o Cruzeiro Finalista da Sul-Americana, o Cruzeiro tem praticamente todos os jogadores à disposição. Atualmente, apenas Juan Dinenno, que só volta a jogar no ano que vem, está no DM do clube. Para este embate, no entanto, um outro atleta também não será utilizado pelo técnico Fernando Diniz: Rafa Silva, suspenso. O camisa 8 foi expulso na rodada passada. A tendência é que o Cruzeiro repita diante do Flamengo a formação que venceu o Lanús por 1 a 0 na última quarta-feira, na Argentina, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Caso queira montar uma escalação mais ofensiva, Diniz pode colocar o meia-atacante Barreal ou o ponta Lautaro Díaz no lugar de um dos volantes, como Walace. No entanto, é pouco provável.