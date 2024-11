Corinthians renova contrato de patrocínio com a Ezze Seguros

Empresa segue com parceria com o Timão e vai estampar sua marca também no time sub-20 e na equipe feminina do Alvinegro Crédito: Jogada 10

O Corinthians anunciou na manhã desta terça-feira (05/11), a renovação de contrato de patrocínio com a Ezze Seguros. A empresa já estampa sua marca na camisa alvinegra na região das costas e seguirá como dona do espaço em 2025. Além disso, a seguradora ampliou a parceria com o Timão e estará também nas costas do time sub-20 e da equipe feminina principal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com nota divulgada pelo clube, “o contrato contará com bonificações atreladas à performance esportiva do time profissional masculino em 2025.” Contudo, nenhum valor acabou sendo divulgado.