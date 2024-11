Com hat trick de Gyokeres, Sporting goleia Manchester City

Na coletiva na véspera do jogo entre Sporting e Manchester City, nesta terça-feira (5/11), pela quarta rodada da Champions, o técnico Pep Guardiola foi perguntado se Gyokeres teria vaga no City. Sua resposta foi direta: “Já temos Haaland, o melhor atacante do mundo.” A questão já indicava o grande interesse de todos no duelo entre o atacante sueco do Sporting, artilheiro da Europa no momento, e o genial norueguês Haaland, sempre presente como goleador das competições.

Ao fim da partida no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Guardiola pôde ver de perto o poder de fogo de Gyokeres. O atacante sueco fez três gols, quase marcou o quarto e ainda iniciou a jogada do gol de Maxi Araújo. Para completar, ele salvou na linha o que seria um gol de Haaland. No final, o Sporting goleou por 4 a 1, de virada, com Foden marcando o único gol do Manchester City. Haaland passou em branco e ainda perdeu pênalti. O curioso: o City teve muito mais posse: 72%. Muito mais finalizações 20 a 9. Levou de 4 a 1.

City: três derrotas seguidas

Esta foi a terceira derrota seguida do City, que, em apenas dez dias, foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Tottenham (2 a 1), perdeu a liderança e a invencibilidade de 32 jogos na Premier League para o Bournemouth (2 a 1), e agora sofreu mais um revés na Champions. Desde 2018 não perdia três em sequência. Com a vitória, o Sporting chegou aos 10 pontos. Dorme segundo lugar, mas pode perder duas posições dependendo dos resultados. Por sua vez, o City caiu para sexto e poderá sair do G8 (vaga direta para as oitavas) ao final dos jogos desta quarta-feira.