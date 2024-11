Champions da Ásia: Cristiano Ronaldo marca na goleada do Al Nassr

O primeiro tempo foi de total domínio do Al Nassr, que abriu o placar logo aos cinco minutos com um chute de Talisca, de primeira, na área. Apesar do domínio e de várias chances perdidas, o time da casa ampliou para 2 a 0 quando Cristiano Ronaldo aproveitou uma sobra do chute de Sané, em que o goleiro bateu para frente, e concluiu com firmeza, fazendo seu gol 907 na carreira. Pouco depois, aos 38 minutos, Ângelo tabelou com Mané, recebeu na área pela esquerda e chutou. A bola desviou em Fábio Cardoso e entrou.

O Al Ain, atual campeão da Champions, vem fazendo uma campanha péssima nesta temporada. Com apenas um ponto em quatro jogos, ocupa a lanterna do Grupo B. Portanto, o time não avançaria nem para as oitavas de final (os 12 times dos dois grupos classificam os oito primeiros). Já o Al Nassr chega aos dez pontos, em terceiro lugar no Grupo B, atrás apenas de outros dois clubes árabes: Al Hilal e Al Ahli, que são os líderes.

Cristiano Ronaldo estava há três jogos sem balançar a rede, mas o mini-jejum do maior artilheiro do futebol em jogos oficiais (908, segundo números polêmicos da FIFA) acabou na goleada do Al Nassr sobre o Al Ain, dos Emirados Árabes, por 5 a 1. Os outros gols foram marcados pelo brasileiro Talisca (dois), pelo português Fábio Cardoso (após chute de Ângelo, ex-Santos) e Wesley (ex-Corinthians). Para os visitantes, quem marcou foi o goleiro Bento (ex-Athletico e da Seleção Brasileira), contra.

No segundo tempo, o Al Ain ao menos mostrou um futebol mais ofensivo e conseguiu marcar seu gol aos 11 minutos. O coreano Yong Woo arriscou de fora da área e a bola foi na trave direita de Bento. O goleiro voou, mas não conseguiu chegar a tempo. Para piorar, a bola ricocheteou nas costas de Bento e entrou, sendo um gol contra.

Inacreditável FC

Apesar deste gol, o Al Ain seguiu com um desempenho inferior ao do Al Nassr, que teve várias chances para ampliar o placar. No entanto, o gol perdido mais inacreditável foi do Al Ain, aos 30 minutos. Em um cruzamento da esquerda, dois jogadores do Al Ain apareceram com o gol vazio, a apenas 30 cm da linha. Contudo, Traoré e Laba se atrapalharam e, ao tentarem a finalização, acabaram se chocando. A bola foi na trave e saiu. Inacreditável.

Wesley marca

Aos 35 minutos, o ex-corintiano Wesley, que havia entrado pouco antes e pedido um gol, recebeu de Ângelo e bateu com categoria na saída do goleiro Elisa. Foi o primeiro gol do jogador, que se destacou no Timão no semestre passado, agora com a camisa do Al Nassr.