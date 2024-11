Bruno Henrique é alvo de investigação de manipulação de resultados

Atacante do Flamengo é suspeito de ter sido expulso de propósito no duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, se tornou alvo de investigações de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação de jogos no Campeonato Brasileiro. O jogador vem sendo investigado por ter sido expulso no duelo contra o Santos, para beneficiar apostadores. O embate aconteceu no dia 1° de novembro de 2023.

Mais de 50 policiais federais cumprem, na manhã desta terça-feira (05/11), 12 mandados de busca e apreensão. Aliás, entre os endereços listados pela polícia, estão o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, a Gávea, sede social do clube, e a casa do jogador na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Bruno Henrique estava em sua casa, quando recebeu a abordagem policial.