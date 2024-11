Botafogo busca junto à Conmebol priorizar sócios na final da Libertadores

Glorioso também negocia com agências de turismo para comercializar pacotes completos de viagens para a torcida alvinegra

O Botafogo está atento às demandas da torcida para a final da Libertadores-2024, que será no dia 30 de novembro, no Monunental de Núnez, contra o Atlético. O clube informou, nesta terça-feira (5/11), estar em contato com a Conmebol para priorizar sócios Camisa 7 na venda de ingressos.

Além disso, o Botafogo esclareceu estar em negociações com agências de turismo para comercializar pacotes completos de viagens para a torcida.

A nota do Botafogo

“O Botafogo está trabalhando junto à Conmebol, desde a última quinta (31), para priorizar os sócios Camisa 7 na comercialização de entradas para a final. A plataforma está sendo intensamente testada pelo Clube para garantir o pleno funcionamento durante a compra dos ingressos, respeitando os devidos benefícios de cada plano.