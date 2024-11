Benzema elogia Vini Jr e cita dificuldade de Mbappé no Real Madrid: ‘Não é um 9’

“Ancelotti sabe muito e encontrará uma maneira de solucionar isso. Mbappé não é um número 9. As pessoas exigem muito dele, colocando-o sob pressão. Isso não é o PSG. Cheguei com 21 anos, Kylian com 25. Não é a mesma coisa. Há muita pressão em Madrid. Ele precisa aprender a conviver com isso. Nesse sentido, ele precisa fazer gols. Trouxeram ele para fazer gols. Ele tem habilidade para fazer isso”, acrescentou.

“Para mim, Mbappé não é um centroavante. Quando joga como atacante pela seleção, ele não tem um bom desempenho. Essa não é a sua posição. Mas pelo lado esquerdo, Vinicius está no mesmo nível que ele. Você não pode mover Vinicius para jogar como atacante ou pelo lado direito porque ele faz a diferença em cada partida pela esquerda. É um problema”, disse Benzema , em ao ‘El Chiringuito‘.

É comum um jogador ter dificuldades quando chega a um novo clube. Assim, Kylian Mbappé ainda busca se adaptar ao Real Madrid, sobretudo ao estilo de jogo do técnico Carlo Ancelotti. Para Karim Benzema, ídolo do clube merengue e ex-companheiro de seleção francesa, o atleta não é um centroavante de origem e precisa se adquedar a nova posição.

Números pela equipe merengue

Com a camisa do Real Madrid, Mbappé entrou em campo em 14 oportunidades, com oito gols e duas assistências, até o momento. Apesar dos bons números, o desempenho em campo ainda não impressiona, como era esperado pela torcida.

Por fim, Benzema também teceu elogios a Vini Jr, que ficou em segundo na Bola de Ouro, atrás de Rodri, do Manchester City. Dessa forma, o francês acredita que o companheiro deve se adequar à nova posição, visto que o brasileiro é o “melhor do mundo no momento”.