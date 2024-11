Bayern de Munique x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam, nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Allianz Arena, pela quarta rodada da fase da liga da Chmapions League Crédito: Jogada 10

Em duelo de clubes europeus pesados, Bayern de Munique e Benfica entram em campo, na tarde desta quarta-feira (6/11), às 17h, pela quarta rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2024/25. O time alemão chega pressionado para o confronto em casa em virtude dos maus resultados recentes no torneio continental. Do outro lado, os portugueses, por sua vez, somam dois triunfos e um revés em três jogos, estando bem perto do G-8 da classificação. Onde assistir A partida entre Bayern de Munique e Benfica, pela Liga dos Campeões, aliás, terá transmissão Space (TV fechada) e MAX (streaming). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Bayern Os bávaros, líderes e invictos na Bundesliga, ainda não conseguiram transformar tal superioridade na competição europeia. Assim, buscam, nesta partida, a chance de se reabilitar e iniciar uma arrancada pela classificação.

O Gigante da Baviera, aliás, tem alguns desfalques para o confronto. Vincent Kompany segue sem poder contar com dos dois laterais-direitos de origem de seu elenco: Sacha Boey e Stanisic iniciaram a temporada lesionados e seguem fora de combate, com longas recuperações pela frente. O zagueiro Hiroki Ito e o jovem volante Aleksandar Pavlovic completam a lista de baixas dos Bávaros. Como chega o Benfica Com seis pontos, o Benfica, aliás, também vem de derrota em seu último compromisso pela Liga dos Campeões, contra o Feyenoord. No Campeonato Português, as Águias, porém, estão na terceira posição, buscando perseguir ao líder Sporting e vindo de vitória fora de casa sobre o Farense.