Atlético-GO x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

No Antônio Accioly, pelo Brasileirão o Dragão, lanterna e quase rebaixado, recebe o Galo Mineiro, que entrará com um time misto

Nesta quarta-feira (6/11), tem dose dupla de Atlético no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Afinal, o Goianiense recebe o Mineiro em um jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Atualmente, os goianos ocupam a lanterna, com 22 pontos, e estão praticamente rebaixados, com 99,95% de risco, de acordo com as projeções do departamento de matemática da UFMG.

Por outro lado, o Galo, em décimo lugar com 41 pontos, está mais focado nas finais da Copa do Brasil. Isso porque a equipe mineira vai decidir o título com o Flamengo no domingo (3 a 1 para o Flamengo na ida) na Arena MRV. Por conta disso, o Atlético Mineiro entrará com um time misto neste duelo em Goiânia. No turno, em Minas, os times empataram em 1 a 1.

Onde assistir

O canal Premiere 2 transmite a partida a partir das 21h30 (de Brasília).