Artur Jorge pode ampliar aproveitamento invejável em clássicos

Técnico do Botafogo não sabe o que é perder para rivais cariocas. Nesta terça-feira, no Colosso do Subúrbio, pode fechar a série com quase 90%

Artur Jorge é sinônimo de clássicos. Afinal, desde que chegou ao Botafogo, em abril deste ano, desconhece derrotas em embates municipais. Aliás, muito além da invencibilidade, mantém um aproveitamento único e invejável diante dos rivais cariocas: em cinco compromissos, venceu quatro e empatou um. Os números correspondem a 86,6% dos pontos disputados contra Flamengo, Fluminense e Vasco. Todos os confrontos foram pelo Brasileirão, torneio pelo qual o Glorioso segue firme em busca do tricampeonato. Nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 32, o treinador português pode ampliar esta porcentagem e deixar o Mais Tradicional ainda mais confortável na liderança.

Curiosamente, o técnico bracarense tem o Vasco, único rival local que ainda não venceu, pela frente. Neste sentido, recebeu dos deuses do futebol a chance de fechar a série batendo todos os três grandes da capital fluminense. No primeiro turno, contra o Cruz-Maltino, em São Januário, Artur Jorge viu o Botafogo ceder o empate por 1 a 1. Agora, contudo, conta com a “revanche” para alçar a condição de soberano neste recorte e terminar 2024 com 88,8%.

Nos demais confrontos, o treinador minhoto edificou argumentos sólidos que o credenciam como especialista no tema. Nos quatro triunfos, o Botafogo marcou oito gols e sofreu apenas um. Venceu o Flamengo e Fluminense duas vezes. Diante dos rubro-negros, 2 a 0, no Maracanã, em seu primeiro clássico. Depois, no Engenho de Dentro, emplacou um 4 a 1 inquestionável. Contra os tricolores, 1 a 0 nas duas oportunidades, nos mesmos locais. No Colosso do Subúrbio, sua equipe teve uma das grandes exibições neste Brasileiro, apesar do score magro.