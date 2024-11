Argentina divulga lista para Eliminatórias com nome do Botafogo

A seleção da Argentina divulgou, nesta terça-feira (5), a sua lista de convocados para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de novembro. Os embates serão contra Paraguai, no próximo dia 14, em Assunção, e contra o Peru, no dia 19, em solo argentino.

Diferente do que ocorre com outras seleções sul-americanas, o futebol brasileiro não é presença marcante na convocação, pelo contrário. Dentre os nomes chamados por Lionel Scaloni, o único representante nesse sentido é Almada, do Botafogo. Além de Thiago, apenas um jogador do continente americano também está na convocação, caso do zagueiro Germán Pezzella, do River Plate.