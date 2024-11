Após deixar o Fluminense, Marcelo recebe apoio de jogadores do Real Madrid

Nomes como do croata Luka Modric e do espanhol Lucas Vázquez, que ainda estão na equipe merengue, mandaram mensagem para lateral

Depois de deixar o Fluminense, em comum acordo, por causa do atrito com o técnico Mano Menezes, Marcelo recebeu o apoio de ex-companheiros do Real Madrid, onde atuou durante 15 anos. Nas redes sociais, nomes como do croata Luka Modric e do espanhol Lucas Vázquez, que ainda defendem as cores da equipe merengue, postaram comentários para o lateral-esquerdo.

“The Best”, postou Modric.

“Ídolo”, disse Lucas Vázquez.