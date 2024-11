Após beijo de Gabigol, do Flamengo, influenciadora fala de suposto affair

No último domingo (03), Gabigol deu um beijo no rosto da influenciadora Manuela Cit e levantou rumores sobre um possível affair

O beijo de Gabigol no rosto da influenciadora Manuela Cit, no último domingo (03), ainda repercute. Agora, foi a vez de Manu falar sobre um suposto affair com o atacante do Flamengo. Em sua rede social, a influencer abriu o jogo e explicou a relação com o camisa 99.

A ação ocorreu antes da bola rolar na partida entre Flamengo e Atlético-MG, no Maracanã, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil. O carinho entre os dois logo ganhou as redes sociais. Porém, Manuela fez questão de descartar o ventilado affair.