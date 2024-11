André Ramalho tem lesão diagnosticada e desfalca o Corinthians contra o Vitória

Zagueiro se junta aos laterais Matheuzinho e Hugo, que levaram o terceiro amarelo contra o Palmeiras e também estão fora Crédito: Jogada 10

O Corinthians tem mais um desfalque certo para o duelo contra o Vitória, no sábado (9), às 16h30 (de Brasília), em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o zagueiro André Ramalho foi diagnosticado com uma lesão muscular grau dois na coxa direita e está vetado para o confronto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O defensor se junta aos laterais Matheuzinho e Hugo, que levaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Fagner e Matheus Bidu devem ser os substitutos. Todavia, Igor Coronado retorna após desfalcar o Timão contra o Palmeiras.